饒慶鈴視察台東幸福住宅 最快2月底啟動交屋

台東縣政府打造「台東幸福住宅」，目前工程已完工收尾，縣長饒慶鈴（右）5日前往視察並隨機抽檢3棟，對營造和縣府團隊的努力表示滿意。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年2月5日

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東縣長饒慶鈴今天視察「台東幸福住宅」，並抽檢其中3棟，她表示，對於工程品質的要求，縣政府與住戶是同一立場。建設處長許瑞貴則說，最快可於2月底啟動交屋程序。

台東縣政府民國105年推出300戶的「幸福住宅」，希望在台東地價租金上漲時，讓有需要的縣民以低於市價3、4成的優惠價格買到好房，經過4年的規劃設計、施工，目前已完工收尾。

饒慶鈴今天在許瑞貴、營造、監造團隊陪同下前往幸福住宅實地視察，並隨機抽查A8、B4及C1等3棟，檢查內部設施、衛浴設備等。饒慶鈴肯定縣政府建設處監督、營造、監造團隊共同努力下的工程，但對於部分缺失與住戶意見，也希望能在最短時間內改善。

饒慶鈴表示，幸福住宅106年10月16日動工，經2年多時間進入完工階段，由於交屋期程已延宕，她也要求許瑞貴去年12月24日到幸福住宅工地視察，並要求監造單位及施工廠商在1月20日前完工，讓承購戶盡早入住。（編輯：洪學廣）1090205