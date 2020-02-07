2020台灣燈會 白嘉莉創作個展花舞館登場

曾擔任台中花博親善大使的白嘉莉，在2020台灣燈會期間，將在花舞館展出創作個展「白嘉莉另一個春天」。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年2月7日

（中央社記者趙麗妍台中7日電）2020台灣燈會在台中世界花卉博覽會場地開幕，曾任台中花博親善大使的白嘉莉，也將在花舞館舉辦創作個展「白嘉莉另一個春天」，展出超過百件作品。

2020台灣燈會8日至23日在台中后里森林、馬場園區登場，燈會展區日前曾舉辦2018台中世界花卉博覽會，花博親善大使白嘉莉在燈會期間，在后里馬場園區花舞館B館1樓舉辦繪畫創作個展，展出油畫、水彩、墨彩及瓷畫等超過百件精彩作品。

台中市政府文化局今天表示，白嘉莉女士曾擔任2018台中世界花卉博覽會親善大使，這次為台灣燈會獻出個人在台首次創作個展「白嘉莉另一個春天」，展出油畫、水彩、墨彩及瓷畫等逾百件作品，主題多為花卉、美景等，風格柔美豐潤、繽紛燦爛。

除藝術作品之外，畫展也將展出照片、唱片、媒體報導、自傳、畫冊及相關周邊產品，讓民眾重溫「最美麗主持人」的翩翩風采與優雅姿態。（編輯：黃世雅）1090207