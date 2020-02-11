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嘉義縣民可免費篩檢心房顫動 預防中風

最新更新：2020/02/11 15:51
台北榮民總醫院與嘉義縣政府合作，推出免費「心房顫動篩檢」檢測，一同為鄉親的健康把關，嘉義縣長翁章梁（右）11日也現場體驗「心房顫動篩檢」。中央社記者蔡智明攝　109年2月11日
台北榮民總醫院與嘉義縣政府合作，推出免費「心房顫動篩檢」檢測，一同為鄉親的健康把關，嘉義縣長翁章梁（右）11日也現場體驗「心房顫動篩檢」。中央社記者蔡智明攝　109年2月11日

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）年紀愈大，容易因心房顫動產生血栓，造成腦中風。台北榮民總醫院與嘉義縣政府合作，推出免費「心房顫動篩檢」檢測，一同為鄉親健康把關。

台北榮民總醫院副院長陳適安是嘉義朴子人，為了回饋故鄉，引進台北榮總資源，與嘉義縣政府合作，發起「全嘉心房顫動大篩檢，全民一起防中風」活動，要至嘉義縣各個村落，免費為鄉親做「心房顫動篩檢」。

陳適安說，心房顫動患者容易在左心房產生血栓，血栓打到腦部就會形成栓塞性腦中風，統計上心房顫動患者腦中風的機會，是正常人5倍以上，早期發現心房顫動有其重要性。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣老年人口比率高居全國第一，照顧長者健康是縣府重要施政，特別要求衛生局重視中風的問題。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，縣府與台北榮民總醫院、台中榮民總醫院嘉義分院及嘉義長庚醫院等心臟科專家合作，民眾篩檢完成的心電圖，將由心臟專科醫師把關判讀，報告異常者再由衛生所進行轉介，希望透過早期發現、早期治療，有效預防中風發生。（編輯：方沛清）1090211

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