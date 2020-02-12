更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明
生活

武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣
國際

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中國際旅展疫情衝擊喊卡 廠商可保留或退費

最新更新：2020/02/12 17:31

（中央社記者郝雪卿台中12日電）每年4月登場的台中國際旅展是台中市觀光旅遊業年度大展，但今年受到武漢肺炎疫情衝擊將喊停，主辦單位台中世貿中心今天表示，已通知報名參展廠商，可選擇保留或退費。

武漢肺炎疫情延燒，原訂4月24日到27日將在台中國際展覽館登場的台中國際旅展決定喊停，有參展業者抱怨，已繳的報名費用竟然要求全額保留到明年度展出，退費還要扣除1/4手續費。

台中世貿中心指出，4月旅展的相關網路行銷與租用場地等都已簽約，解約後能拿回多少錢也不確定，等到扣除已支出金額後，才能知道退款有多少，目前粗估已支出款項約16%。

對於台中國際旅展停辦，台中世貿中心表示，受到疫情影響，原定將參加的國內外大型旅行社都因忙著處理退團事宜，沒時間籌劃參展工作，這部分就占展場面積的1/3，國旅業者也反映，希望旅展延期，因此主辦單位只好先喊停。

台中世貿指出，過去旅展登場前，都會在前一年底就先辦網路行銷活動，往年推播3週行銷廣告，民眾會下載5000張到6000張的免費入場券，但今年同期只有900張，顯示民眾參觀意願大受影響。

至於已報名參展的廠商，台中世貿表示，除了選擇退費外，多數廠商都願意保留報名費用到明年國際旅展，既定選擇的攤位也一樣保留，如果明年重新加入參展，則要加收3000元報名費，而且只能挑選剩餘攤位。（編輯：洪學廣）1090212

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報