台中國際旅展疫情衝擊喊卡 廠商可保留或退費

（中央社記者郝雪卿台中12日電）每年4月登場的台中國際旅展是台中市觀光旅遊業年度大展，但今年受到武漢肺炎疫情衝擊將喊停，主辦單位台中世貿中心今天表示，已通知報名參展廠商，可選擇保留或退費。

武漢肺炎疫情延燒，原訂4月24日到27日將在台中國際展覽館登場的台中國際旅展決定喊停，有參展業者抱怨，已繳的報名費用竟然要求全額保留到明年度展出，退費還要扣除1/4手續費。

台中世貿中心指出，4月旅展的相關網路行銷與租用場地等都已簽約，解約後能拿回多少錢也不確定，等到扣除已支出金額後，才能知道退款有多少，目前粗估已支出款項約16%。

對於台中國際旅展停辦，台中世貿中心表示，受到疫情影響，原定將參加的國內外大型旅行社都因忙著處理退團事宜，沒時間籌劃參展工作，這部分就占展場面積的1/3，國旅業者也反映，希望旅展延期，因此主辦單位只好先喊停。

台中世貿指出，過去旅展登場前，都會在前一年底就先辦網路行銷活動，往年推播3週行銷廣告，民眾會下載5000張到6000張的免費入場券，但今年同期只有900張，顯示民眾參觀意願大受影響。

至於已報名參展的廠商，台中世貿表示，除了選擇退費外，多數廠商都願意保留報名費用到明年國際旅展，既定選擇的攤位也一樣保留，如果明年重新加入參展，則要加收3000元報名費，而且只能挑選剩餘攤位。（編輯：洪學廣）1090212