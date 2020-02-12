高市防登革熱除孳生源 啟動巡檢告發

高雄市長韓國瑜（中）12日帶隊到金獅湖市場巡視，並示範調配漂白水消毒防疫，與衛生局長林立人（右）呼籲民眾用稀釋過的漂白水做好清潔及消毒，才能有效防治病源。中央社記者王淑芬攝 109年2月12日

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄市今年已有4個境外移入登革熱確診病例，市府今天舉行「防登革熱日」誓師大會，宣布加強巡檢及對檢出陽性孳生源做告發裁罰，將依傳染病防治法裁處最高新台幣1萬5000元。

不僅武漢肺炎、流感疫情嚴重，高雄市還有蠢蠢欲動的登革熱疫情，市府今天在覆鼎金保安宮廣場舉辦「防登革熱日」誓師大會，市長韓國瑜帶隊到金獅湖市場巡視，並示範調配漂白水消毒防疫，衛生局也以巡檢棒檢視屋簷溝積水情形，還有高空作業車檢視屋簷排水槽等，要徹底清除登革熱孳生源。

衛生局近來配合2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫、宣導流感疫苗注射及配合檢疫等業務已經忙得團團轉，又因已有4個境外移入登革熱病例，警訊已經讓登革熱防治刻不容緩。

面對嚴峻的多重疫情防治工作，人力吃緊，韓國瑜接受聯訪時指出，再辛苦都要咬緊牙根務實做好，衛生局要做好人力調配，不能讓高雄市有疫病傳染，他要求防疫示範區金獅湖市場，每個防疫動作要紮實，只要能成功防治登革熱，等武漢疫情緩和消失，流感也沒有了，高雄市就會變成健康城市。

衛生局長林立人指出，去年2月1日，高雄市就出現首例本土登革熱，今年雖然還未有本土型登革熱，但隨著天氣變熱，提早防治並做好防疫就能減少傳播。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，金獅湖市場是去年本土登革熱群聚疫情擴大的起點，三民區共有37個本土病例，所以今年以此為防疫起點，要加強巡檢並對檢出陽性孳生源做告發裁罰，將依傳染病防治法裁處3000元到1萬5000元。（編輯：謝雅竹）1090212

高雄市長韓國瑜（前左2）12日視察金獅湖市場登革熱防治作業，要求把建築物屋簷溝積水也一併清除乾淨，以免成為病媒蚊孳生源。中央社記者王淑芬攝 109年2月12日

高雄市政府12日在金獅湖畔覆鼎金保安宮廣場舉辦「防登革熱日」誓師大會，市長韓國瑜（右）並帶隊到金獅湖市場巡視，了解市場登革熱防治消毒工作情形。中央社記者王淑芬攝 109年2月12日