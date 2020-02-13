北市小黃車行及服務站 司機可一次買7天份口罩

（中央社記者陳怡璇台北13日電）北市公運處表示，今天中午過後，台北市計程車司機可在所屬車行及合作社、服務站等，一次買好7天份口罩，一天一片、一片5元。

台北市公共運輸處表示，為因應中國大陸武漢肺炎疫情持續升溫，交通部目前統一每日配發交通運輸業者足額口罩予各縣市政府。今天起車籍為台北市計程車駕駛依其車輛行照所載身分（車行、合作社及個人車行）可分別向所屬車行、合作社購買；另個人車行駕駛則透過4處計程車服務站購買，每片口罩均一售價5元，每車（駕駛）每日額度1片，當期不能重複購買。

車行駕駛委由台北市計程車客運商業同業公會統一採購後，轉售予各車行業者，駕駛至各所屬車行購買；合作社社員由台北市計程車運輸合作社聯合社統一採購後，轉售予14家合作社，駕駛至各所屬合作社購買。

個人車行駕駛部分則依身分證尾數分流至北市4處計程車服務站購買，建國站為1、2、3、4、5，大直站為6、7、8，中山站為9，瑞光站為0。販售時間為平日上午10時至下午4時。

公運處提醒，口罩配送時間有時間差，駕駛及合作社社員中午12時之後先行電洽所屬車行及合作社確認，再前往購買。而個人車行部分，受限每日每站到貨數量，請駕駛朋友大家分散時間購買，避免服務站周邊交通壅塞。（編輯：張銘坤）1090213

因應武漢肺炎疫情，個人車行計程車駕駛口罩販售13日在建國計程車服務站開賣，不少駕駛拿著相關證件排隊購買，一次可買7天份。中央社記者謝佳璋攝 109年2月13日