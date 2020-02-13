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網傳中小學延至3/1開學 教育部澄清假消息
首頁 / 地方

延後開學不斷炊 北市補助清寒學生800萬元

最新更新：2020/02/13 18:26

（中央社記者陳怡璇台北13日電）武漢肺炎疫情未緩，108學年度高中以下學生寒假延長至2月25日開學，北市教育局表示，簡化程序提供逾6000名學生寒假午餐現金補助共約新台幣800萬元，讓經濟弱勢學生無虞。

台北市教育局表示，原本寒假（1月21日至2月10日）補助台北市公（國）立國中小「低收入戶」6334名學生，每日補助餐費新台幣50元，補助經費約500萬元。

受到武漢肺炎疫情影響寒假延後開學，為使弱勢學生及家長能安心防疫，延後二週的餐費補助接續辦理，預計增加10日的「低收入戶」學生補助經費增加300萬元，並首次簡化行政程序，讓各校更快速便利發放餐費及加強防疫宣導。

如北市景興國小寒假低收補助人數約33人，該校營養師表示，上週接到延後開學公文通知後即造冊通知學生完成補助餐費發放，學生表示寒假因疫情待在家、需要補助款準備午餐，已經收到經費，感謝學校幫忙。

教育局表示，對於低收入戶的補助多以現金入帳方式發放，學生可以因此選擇離家近的地點用餐，也有較多選擇。

部分學校行政老師及家長反映，防疫期間學生到校填寫資料易有安全疑慮，教育局簡化程序，請學校得以先發放補助餐費再於開學週補填資料方式辦理。（編輯：方沛清）1090213

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