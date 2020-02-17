foodpanda與外送員勞資調解無共識 3/16再開

（中央社記者梁珮綺台北17日電）美食平台foodpanda外送員今天與資方進行第二次勞資爭議協調，但未獲共識，3月16日將進行第三次勞資爭議協調。

台北市美食外送司機工會籌備會代表陳永霖說，雙方在勞資爭議調解過程平和，預繳機制算已解決，只剩技術面問題需要修正，但資方未對片面計單方式正面回應，雖有感受到公司誠意，但誠意仍稍嫌不足。

他說，目前工會尚未成立，預計再過兩週後會有正式成立的公文，屆時將會由工會代表發聲、與資方談。

台北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，調解會歷經2個多小時，資方無法承諾外送員提出的訴求，雙方未獲共識，3月16日將進行第三次勞資爭議協調。

foodpanda外送員去年底向台北市勞動局陳情，指公司內部收款制度規定外送員帳號累積超過5000元，系統會立即停權，許多外送員必須「預繳」才能接單，還有人因系統變更導致預繳紀錄消失，損失百元至萬元不等。

雙方於1月16日進行第一次勞資爭議調解，foodpanda外送員當場也提出其他訴求，如公司片面更改計單方式、設立溝通窗口，以及僱傭、承攬關係認定等，雙方未達共識，排定今天上午進行第二次協調。（編輯：張銘坤）1090217