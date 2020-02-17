大農大富螢火蟲提早出現 平森賞螢大口呼吸
最新更新：2020/02/17 16:31
林務局花蓮林區管理處預測大農大富平地森林園區今年螢火蟲會提早出現，賞螢季活動將提前至2月27日開始。（花蓮林管處提供）中央社記者李先鳳傳真 109年2月17日
（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮林管處依據長期生態監測結果，預測大農大富今年的螢火蟲會提早出現，賞螢季活動將提前至2月27日開始，在開闊的平地森林，不需戴口罩，可以賞螢並大口呼吸。
林務局花蓮林區管理處表示，往年大農大富平地森林園區發現第一隻螢火蟲後約2至3週，就可看到穩定族群發生，今年已監測到螢火蟲蹤跡，共同主辦的平森永續發展協會已提早規畫賞螢路線、解說員教育訓練、伴手禮挑選及社區生態旅遊等。
大農大富平地森林園區占地1250公頃，是台北市大安森林公園的50倍大，園區無光害、低天際線，在森林裡建置13公里林間自行車道，不但有媲美日本動畫宮崎駿的「龍貓」森林隧道，而且一年四季可見不同風貌。
此外，花蓮林管處運用生態造林啟動中央山脈大尺度的生態廊道串聯，除了豐富的動物之外，螢火蟲更點亮大農大富3、4月的夜晚。
花蓮林管處表示，森林具有芬多精，可以促進身體健康與提升免疫力。賞螢活動已累積4年好口碑，更擁有國家永續發展獎肯定，活動票券一開售就有許多民眾熱情參與，另又增開228連假活動的售票，有興趣民眾可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁，或電話洽詢。（編輯：黃世雅）1090217