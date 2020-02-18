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樹林山佳地下道 將試辦汽車時段性單行道管制

最新更新：2020/02/18 15:10
新北市樹林區山佳地下道部分路段狹窄無法會車，新北市政府交通局將自3月3日起試辦汽車時段性單行道管制。（交通局提供）中央社記者葉臻傳真　109年2月18日
新北市樹林區山佳地下道部分路段狹窄無法會車，新北市政府交通局將自3月3日起試辦汽車時段性單行道管制。（交通局提供）中央社記者葉臻傳真　109年2月18日

（中央社記者葉臻新北18日電）新北市政府交通局為改善樹林區山佳地下道部分路段狹窄無法會車的情況，將自3月3日起試辦汽車時段性單行道管制，管制標誌牌面已設置完成，警方也將加強違規勸導和取締。

新北市政府交通局交通管制工程科科長陳建成表示，山佳火車站旁地下道，是通往中山路、中和街的重要通道，但因原有涵洞車道窄小、會車不易，尖峰時段經常交通打結。

交通局與相關單位會勘，並與樹林區公所、里長協調後，決定自3月3日起試辦汽車時段性單行道管制，上午7時至8時禁止汽車經山佳地下道往吉祥街與中和街方向行駛；下午5時至6時禁止汽車經山佳地下道往中山路方向行駛，至於機車、慢車及行人則不受時段性單行道管制。

陳建成表示，交通局已設置管制標誌牌面，並協請新北市警局樹林分局加強違規勸導和取締，也呼籲民眾行車應依標誌、標線及號誌指示，遵守交通規則。（編輯：張銘坤）1090218

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