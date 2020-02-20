台南市校長會議 宣導學校不宜要求全面戴口罩

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市108學年度第2學期高中職暨國民中小學校長會議今天在長榮大學舉行，市府教育局與衛生局向校長們宣導，在武漢肺炎進入社區傳播狀況前，學校不宜要求所有人都戴口罩。

台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、衛生局長陳怡等人今天都出席校長會議，與校長們就防疫工作進行溝通。

黃偉哲表示，各校在開學前一定要做好校園的萬全準備，對防疫工作若有不了解的地方，可和教育局、社會局、衛生局等單位溝通。校園防疫物資的部分，教育局已先期布署，在中央徵用前就購置口罩；消毒水的部分有原先儲備及民眾捐獻，也都有相當的量。

黃偉哲表示，除了要在校園宣導勤洗手，開學後若發現疑似感染，或者是有發燒、咳嗽的同學，立即以標準作業程序回報、處理並暫停到校上課。希望疫情不至於影響學習，反而能夠因為開學，讓學生把正確的衛生教育概念帶回家，降低或延緩疫情擴展的可能性。

本次校長會議除了由鄭新輝報告「新冠病毒校園防疫作為」之外，也邀請陳怡進行衛教宣導，說明學生勤洗手的重要性、以及戴口罩的正確時機。鄭新輝與陳怡並多次宣導，台灣並未進入「社區傳播」的狀況，口罩應留給需要的人，學校不宜要求所有人都戴口罩，希望各校協力同行。（編輯：謝雅竹）1090220