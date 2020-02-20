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開學在即 台南市學校實況演練因應疫情

最新更新：2020/02/20 18:16
高中以下學校即將開學，台南市學校開始實況演練，以因應升溫中的武漢肺炎疫情，為開學日做好準備。（台南市教育局提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年2月20日
高中以下學校即將開學，台南市學校開始實況演練，以因應升溫中的武漢肺炎疫情，為開學日做好準備。（台南市教育局提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年2月20日

（中央社記者張榮祥台南20日電）高國中小學即將開學，台南市昨天起連續3天辦理分區共9場學校實況演練，也供各校觀摩，以因應升溫中的武漢肺炎疫情，為開學日做好準備。

台南市政府教育局長鄭新輝今天指出，教育局已制訂「校園防疫須知」及「防疫手冊」，包含防疫組織建立、學校師生追蹤、防疫物資整備、校園環境管理、校園門禁管制、強化衛教宣導、緊急通報等7項措施，同時訂定標準作業流程供學校遵循。

教育局人員表示，開學後的學校防疫措施，涵蓋出入口管制量測體溫、環境清潔消毒、生病不上課、不上班等；學生到校，將分道分流進行體溫量測，若發現學生疑似發燒，將由護理師接續複檢及後續處理。

另外，校外人士若欲進入校園，也要配合校門口測量體溫及配戴口罩，且到訪客會談區等候，不可直接進入辦公區或教學區。

目前，台南市學校額溫槍，除各校自備外，教育局每9班增補1支，加上後續教育部撥補的額溫槍，預估各校至少每5班會有1支額溫槍，校方也將結合導護人員、志工及行政人員，加快量測學生體溫的作業。

教育局也擬訂「給家長的一封信」，事先做好溝通，也請家長在孩子出門前量測體溫，若有發燒，就不要到學校，發燒標準是耳溫攝氏38度以上、口溫37.5度以上、額溫及腋溫37度以上；家長如非必要，也不要進入校園。（編輯：謝雅竹）1090220

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