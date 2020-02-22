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開學前防疫 澎湖各校校園環境消毒

最新更新：2020/02/22 12:06
武漢肺炎疫情延燒，澎湖縣環保局動員全縣各鄉市清潔隊員進行校園公共空間消毒作業，維護師生健康，防堵疫情入侵。中央社　109年2月22日
武漢肺炎疫情延燒，澎湖縣環保局動員全縣各鄉市清潔隊員進行校園公共空間消毒作業，維護師生健康，防堵疫情入侵。中央社　109年2月22日

（中央社澎湖縣22日電）國高中小學校下周開學，澎湖縣政府環保局這兩天利用周休假日，動員全縣各鄉市清潔隊員進行校園公共空間的環境消毒等防疫工作，提供學生一個健康安全的學習環境。

武漢肺炎（2019新型冠狀病毒、COVID-19）疫情未減，各級學校在25日同步開學，縣府教育處長蘇啟昌利用開學前的最後一個假日，分赴了解各校設立體溫量測站、防疫物資作最後檢核，以確保防疫工作滴水不漏，維護師生健康。

環保局副局長許佳珮表示，全縣包括高中職、國中小和公立幼兒園共70多所學校，最慢23日全面完成校園消毒工作。

環保局今天起動員全縣6鄉市的清潔隊員，分赴各鄉市高中職、國中小和公立幼兒園等進行校園公共空間、室內空間進行清潔與消毒等防疫工作，守護校園安全，防堵疫情入侵，期讓學生在開學後，有一個健康的學習環境。（編輯：孫承武）1090222

因應武漢肺炎疫情，澎湖縣環保局動員全縣各鄉市清潔隊員全面在校園公共空間展開消毒作業，提供學生健康安全的學習環境。中央社　109年2月22日
因應武漢肺炎疫情，澎湖縣環保局動員全縣各鄉市清潔隊員全面在校園公共空間展開消毒作業，提供學生健康安全的學習環境。中央社　109年2月22日
因應武漢肺炎疫情，澎湖縣環保局22日起動員全縣各鄉市清潔隊員前往高中職、國中小學與公立幼兒園等進行校園公共空間清潔消毒工作，全面防疫。中央社　109年2月22日
因應武漢肺炎疫情，澎湖縣環保局22日起動員全縣各鄉市清潔隊員前往高中職、國中小學與公立幼兒園等進行校園公共空間清潔消毒工作，全面防疫。中央社　109年2月22日
開學在即，因應武漢肺炎疫情，澎湖縣環保局動員全縣各鄉市清潔隊員針對校園公共空間全面展開消毒作業。中央社　109年2月22日
開學在即，因應武漢肺炎疫情，澎湖縣環保局動員全縣各鄉市清潔隊員針對校園公共空間全面展開消毒作業。中央社　109年2月22日

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