開學防疫備戰 高市教育局：會做到滴水不漏

（中央社記者陳朝福高雄22日電）因應開學防疫，高雄市教育局長吳榕峯今天指出，防疫物資到位、進學校量體溫，校園消毒清潔「會確實做到滴水不漏」；要求不特定對象進校園戴口罩，含團膳及工程人員等。

高中職以下學校25日將開學，教育局及學校嚴陣以待，面對防疫工作不敢掉以輕心。高雄市長韓國瑜由吳榕峯等人陪同到燕巢國中了解學校清潔消毒情形，吳榕峯事後接受聯訪做上述表示。

雖然是假日，因應開學前的防疫準備，燕巢國中上午仍有環保局清潔人員針對步道手把、公共空間、窗台、電梯按鈕及廁所等進行消毒，韓國瑜檢視並聽取校長謝慧珍說明消毒進度。

謝慧珍說，擔心開學後校園防疫工作，會每星期消毒2次、門把處每天消毒3次及加強廁所消毒等。韓國瑜指出，原本設想疫情2月可以緩和下來，但是目前並無此跡象，令大家很擔心，寧願多做一些，以免有漏網之魚進入社區感染。

吳榕峯指出，因應開學要求防疫物資到位、學校要按照標準作業流程於學生進校園一定量體溫，如果有發燒情形要帶到隔離教室，並請家長帶回就醫；學校要確實做到清潔消毒工作，有些幼兒園老師已在幫小朋友擦拭玩具，「我們確實會做到滴水不漏」。

吳榕峯指出，不特定對象人員進入校園一定要量體溫、戴口罩，即團膳業者、進校園的工程人員都要戴口罩。

他指出，很多學校開始開發外罩式口罩，如此可以讓口罩放置3天並通風後再重複使用；外罩式口罩天天洗曬，即可延長口罩的使用時間，目前很多學校在開發製作。

高市議會副議長陸淑美也陪同視察校園消毒作業情形，她說，議會會全力支持相關防疫經費，如果是中央答應支援的經費，如有必要允配合召開臨時會審預算墊付款等，市府要確實做好防疫並加強清潔消毒次數，讓市民放心。（編輯：謝雅竹）1090222

高中職以下各級學校25日開學，高雄市長韓國瑜（2排右2）22日前往燕巢國中視察校園消毒狀況，要求全面落實防疫工作。中央社記者陳朝福攝 109年2月22日