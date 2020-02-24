開學防疫 澎湖400人以上學校添購體溫儀

高中職以下各級學校25日開學，澎湖縣長賴峰偉24日在教育處長蘇啟昌等人陪同下，前往馬公國中視察開學防疫人車分流、量測體溫等措施，指示全面做好校園防疫工作。中央社 109年2月24日

（中央社澎湖縣24日電）澎湖縣長賴峰偉今天表示，為讓學校量測體溫流程更加順暢，學生人數達400人以上的學校，由縣府補助學校添購紅外線體溫檢測儀，並優先在人數最多的馬公國中設置。

25日即將開學，為再確認校園防疫工作進度及體溫測量路線規劃，賴峰偉會同教育處長蘇啟昌及多位國中校長，視察澎湖縣學生人數最多的馬公國中防疫。學校以2個大門為學生出入動線，以額溫槍篩選，並設有發燒安置區。

賴峰偉表示，鑒於「新冠肺炎」（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）延燒，因應開學防疫，澎湖縣各級學校額(耳)溫槍、消毒水、肥皂、緊急備用口罩等防疫物資皆已到位，防疫人員嚴格把關。針對學校人數達400人以上學校，縣府補助學校添購紅外線體溫檢測儀，並以馬公國中為優先，提供學生安全學習環境。

賴峰偉下午前往馬公港台華輪碼頭，視察「居家檢疫報到站」作業情形。下午2時，載運旅客90人、36輛小客車、2輛遊覽車、6輛貨車的台華輪入港，賴峰偉上船視察旅客入境紅外線體溫監測儀、居家檢疫報到站及各單位配合情形。

賴峰偉視察後指出，台華輪疏運量大，動輒百人以上，為加快人、車下船速度，協請航港局加派人員指揮秩序，必要時由縣警察局支援人力，同時重新檢討防疫動線，希望能更加順暢與完善。（編輯：孫承武）1090224

澎湖縣長賴峰偉（中）24日前往馬公國中視察校園開學防疫措施，指示各校防疫務必做到滴水不漏，維護校園安全，讓學子們能安心上課。中央社 109年2月24日