金山圖書分館拚防疫 提供縫紉機教製布口罩

（中央社記者葉臻新北25日電）武漢肺炎防疫，新北市立圖書館金山分館提供4台縫紉機，讓民眾製作內層可放入替換濾材的布口罩；即日起70歲以上設籍金山的長者也可憑身分證領取免費布口罩，限量150個。

新北市立圖書館金山分館主任蕭千惠向中央社表示，金山位處偏鄉、居民高齡化，又因為只有3家健保特約藥局，時常看到行動不便的長輩排隊卻不一定能買到口罩的情形。

蕭千惠說，新北市立圖書館總館原先為了打造創客空間添購了4台縫紉機，她靈機一動，和志工一同搬來金山分館，親自製作布口罩。

蕭千惠和館員簡麗珠、志工等人，依照奇美醫院麻醉部兼任主治醫師陳冠廷在臉書（Facebook）分享製作「濾材布口罩」的方法，趕製了150個布口罩，即日起70歲以上設籍金山的長者可憑身分證免費領取，每人限領1個，送完為止。

蕭千惠表示，「濾材布口罩」雖非醫療用口罩，但可重複清洗使用，使用時可在布套口罩內層放入滅菌紗布或風乾的柔溼巾，透過每天替換濾材，達到防疫效果。

蕭千惠表示，館內4台縫紉機即日起也比照電腦借用程序提供民眾使用，民眾只要帶著乾淨的布和鬆緊帶，就可到館使用縫紉機，一旁也會有志工提供教學，每人每次最多使用1小時。（編輯：李錫璋）1090225