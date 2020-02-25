豆子埔溪枯水期魚群暴斃 新竹縣將鑿井引水

新竹縣竹北市豆子埔溪逢枯水期或農業灌溉期，水量少易導致魚群暴斃，縣府將協調農田水利會視情況調節放水，考量鑿井引水入溪增加水量。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年2月25日

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣竹北市豆子埔溪逢枯水期或農業灌溉期，水量少易導致魚群暴斃，造成環境衛生問題。縣長楊文科表示，將協調新竹農田水利會視情況調節放水，考量鑿井引水入溪增加水量。

楊文科表示，豆子埔溪每到冬天枯水期，容易發生魚群暴斃問題，讓民眾困擾不堪，這次找工務處及竹北市公所共同研商改善，初步決議將選擇2處適當地點打水井，引水至溪裡，帶動水流。

楊文科指出，過去豆子埔溪的水源，主要是由新竹農田水利會調整灌溉用水，但每逢春耕需用水，就會導致溪水量相當少，因此除鑿井外，也計畫做滯洪空間，保留更多充足水量，讓豆子埔溪排放更加順暢，改善問題。

工務處長林鶴斯表示，日前已邀集竹北地區民代和相關單位召開會議研商討論，將研議將豆子埔溪施作截流井之可行性，此外，為針對沿岸是否有排放廢污水，請環保局加強稽查。

林鶴斯說，為因應旱季水源不足部分，會協調新竹農田水利會視情況調節放水頻率，目前也與竹北市長何淦銘取得共識，將在豆子埔溪擇適當地點打深水井，未來也將與台灣大學研議可行方案後，擇期邀集相關單位召開研商會議。

環保局表示，多次勘查後發現民眾陳情的白色污水附近，並無工業事業廢水，而白色污水研判應為家戶廚房、清洗等污水及餐飲店排放污水，藉由市區排水管線流入豆子埔溪。

至於發生死魚情形原因，環保局指出，主要是因灌溉溝渠歲修及枯水期，溪水水量少，無法有效稀釋水中污染物質，造成水中溶氧不足發生死魚情形。（編輯：方沛清）1090225