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環南中繼市場設施狀況多 北市府：持續改善

最新更新：2020/02/25 19:30

（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市環南中繼市場才試營運，卻傳出排水系統不佳、地板濕滑造成攤販及民眾受傷等狀況。台北市政府市場處今天表示，將持續改善，會加強環南中繼市場各項硬體設備。

從民國67年啟用至今的環南市場將進行改建，攤販在今年2月8日搬遷至後方的中繼市場，共1055攤進駐，市場處在12日舉辦試營運。中繼市場啟用多日後，卻傳出內部設施出現問題。

國民黨台北市議員應曉薇今天表示，接獲陳情發現，環南中繼市場試營運後，除排水系統出現狀況外，地板濕滑也造成攤販及消費者跌倒受傷，要求北市府提改善方法，並向施工單位追究責任。

台北市市場處發布新聞資料指出，攤販反映市場試營運期間有地面濕滑、排水不佳、客貨梯故障狀況，針對地勢較低的公共區域、通道有積水及地板濕滑情形，除採購刮水設備發送給全部攤販外，並要求清潔員增加清洗排水溝次數，施工廠商後續會以強化地板方式進行改善。

市場處表示，環南中繼市場每天進出人數眾多，電梯使用次數頻繁，有一處電梯門板遭攤販撞擊損壞，已通知廠商維修，另11處電梯都正常運作，目前研擬增加使用、警示等標誌。

市場處指出，會持續改善並加強環南中繼市場的各項硬體設備及動線規劃，提供攤商及消費者有更安全購物環境。（編輯：李亨山）1090225

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