性平團體批新任教育處長不適任 竹縣府盼給機會

（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣教育處長將由全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任，因楊郡慈曾發表違反性平言論，引發不適任的抗議聲浪。竹縣府指出，楊郡慈將會正向推動教育，盼各界給予表現機會。

綠黨新竹縣議員余筱菁今天與多個性平團體到新竹縣政府抗議，余筱菁表示，楊郡慈沒有教育行政專業且反同、反性平，甚至多次對教科書廠商就教材內容施壓，要求縣府找尋更合適人選。

楊郡慈任用案也引起時代力量新竹縣議員連郁婷抨擊，她不認同由沒有教育行政專業者擔任教育處長，況且竹縣私立幼兒園多，一旦發生問題，要進行相關調查程序與裁罰，應由具有教育經驗的人士擔任來處理，才能真正杜絕惡質業者。

連郁婷說，楊郡慈日前曾擔任反對性平教材進入校園的代表人，也顯示出她對於性平教材採單一立場，對於校園多元發展沒有幫助，希望能重新找人，聘請具有教育專業及經驗的人。

對此，新竹縣長楊文科發出聲明回應，指無論是統獨議題、性平議題、宗教信仰等，縱使社會上有不同意見，大家會相互尊重，這次延攬楊郡慈擔任教育處長，盼能從「體制外的角度」檢討新竹縣教育的方向，並為竹縣教育注入活水，開拓新的高度。

楊文科表示，楊郡慈雖然非體制內公務員，但在新竹縣教育領域長期參與及付出，且沒有包袱，針對各界疑慮他了解，他也保證，楊郡慈接任教育處長後，無論在性平議題或宗教信仰方面，會要求她保持客觀中立的角色，請各界放心。

他說，相信在3個月內，楊郡慈將可針對新竹縣目前的教育窘境找出問題，提出解決對策然後逐步實施，並以正向方式推動教育，盼各界給年輕人表現機會。（編輯：戴光育）1090226