林智堅拜會宗教團體 籲暫停大型活動防疫

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）因應武漢肺炎疫情防疫工作，新竹市長林智堅陸續拜會天主教新竹教區、新竹慈濟靜思堂與一貫道安東道場等宗教團體，呼籲暫停舉辦室內及大型活動，一同合作防疫。

新竹市政府今天發新聞稿表示，武漢肺炎防疫期間，為避免人群聚集產生傳染高風險，大型活動應盡量避免，市府已停辦城市馬拉松、兒藝節等大型群聚活動。

竹市府表示，林智堅近日拜會各宗教領袖，呼籲宗教界暫停舉辦大型集會活動，市府與安定人心的宗教力量攜手，守護市民健康安全。

林智堅日前拜會天主教新竹教區主教李克勉時指出，深知彌撒對教友的重要性，提出進行彌撒的可能方案，如市府將與教區共同研擬接送神職人員進入公司，減少教友移動路程、降低大型群聚風險。

李克勉回應，即日起暫停公開舉行主日彌撒，並鼓勵教友主日在家讀經、祈禱，3月的大型活動如60週年慶祝彌撒也宣布取消。

林智堅也拜會新竹慈濟靜思堂，確認已取消及延後舉辦3月份所有大型營隊活動，一般會務及會議也明確表示將配合政府防疫規定辦理，積極透過傳播媒體提醒信眾、群眾防疫的重要性。

一貫道安東道場宏宗聖堂道學院前人謝德祥及董事長謝德勝向林智堅表示，目前已全面停止實體課程、團體聚集活動，改為數位線上學習，避免道親群聚曝露於未知的環境，有效做好防疫措施，且主動配合政府防疫作為。（編輯：方沛清）1090227