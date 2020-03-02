籲中市議會召開臨時會 民進黨團提交連署書

（中央社記者趙麗妍台中2日電）武漢肺炎疫情延燒，台中市議會原定2月中旬召開的臨時會暫緩，台中市議會民進黨團日前展開連署，呼籲莫將防疫當成保護傘，今天提交連署書要求召開臨時會。

台中市議會秘書長張世禎表示，下午已收到連署書，再告知議長後，將召開程序委員會，決定臨時會開會時間、議程。

武漢肺炎疫情嚴峻，台中市議會原定2月18日召開的臨時會暫緩。台中市議會民進黨團日前召開記者會，要求召開臨時會，由市府說明防疫作為、紓困措施等。

民進黨團總召陳世凱今天表示，現階段市府以防疫為理由，暫緩召開臨時會，但因應疫情，各行各業的業者紓困或是防疫相關工作，都需要召開臨時會才能夠順利推行及解決。

陳世凱指出，雖然現在是防疫期間，但相關市政推動不能停擺，要求市議會立即安排召開臨時會，不要把防疫當成保護傘，市政仍應繼續推動，恢復府會運作才是市府團隊負責任的作為。（編輯：謝雅竹）1090302