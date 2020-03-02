高市召募防疫計程車 助檢疫隔離需求者就醫

（中央社記者王淑芬高雄2日電）武漢肺炎疫情增溫，為協助解決居家隔離者的就醫需求，高市府將召募防疫計程車協助載送，初步召募10輛以下。另市府也規畫提供居家檢疫隔離包要給被隔離民眾。

韓國瑜今天主持「嚴重特殊傳染性肺炎第一級第10次應變指揮中心會議」，會後針對武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情的變化做裁示並要求教育局著手規畫高中以下學校遠距離教學等，另外衛生局協調交通局召募計程車協助載送居家檢疫民眾就醫，不過如果檢疫對象是發燒或呼吸道患者仍要搭乘救護車。

衛生局長林立人指出，召募計程車初步規畫10輛以內，盼這個星期能上路，防疫隔離包規畫準備2000到3000份。他表示，防疫計程車載送以居家隔離、檢疫者有就醫需求為服務對象，如果有發燒或呼吸道症狀者就醫另以救護車載送。

衛生局也準備特殊傳染性肺炎居家檢疫隔離包，有10項內含物，包括14片口罩、衛教單或特殊需翻譯資文宣、清潔消毒影片及衛教影片等，將儘快在這個星期備齊。衛生局指出，目前高雄市接受隔離的有961人。

至於大型活動方面，民政局長曹桓榮指出，節慶宗教禮俗法會、遶境等，盼室內百人或戶外千人以上的活動延期或暫停，如果一定要辦也要配合做好8項防疫措施，除了量測體溫及清潔消毒、戴口罩等，要求65歲以上或有慢性病患者是武漢肺炎高風險族群應避免參加各類型活動，若經勸導仍堅持參與，請主辦單位讓該等對象簽署切結聲明書等。

民政局對於主辦單位因應活動有平安宴、羅漢餐或大鍋飯等，建議改提供個人便當或餐飲，也呼籲到高雄參加活動的民眾要配合遵守高雄市的規定。（編輯：黃世雅）1090302