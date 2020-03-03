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國際自由車環台大賽 高雄各轄區擬定交管

最新更新：2020/03/03 15:31

（中央社記者陳朝福高雄3日電）2020國際自由車環台大賽「終點站高雄站」即將於5日登場，賽事路線的高雄市政府警察局轄區各分局擬定階段性交通管制、車隊引導等工作，今天提醒用路人配合交管。

高雄市警察局交通大隊和賽事路線轄區分局今天公布交管措施，並表示這項「2020行銷台灣─國際自由車環台公路大賽」，賽事等級已超越環韓國及環日本賽，成為亞洲規模最大且具指標性公路大賽，請民眾支持國際賽事並耐心等候。

警方表示，這是台灣舉辦重要國際級運動賽事之一，屆時將有來自全球32個國家、24個頂級職業車隊或國家隊知名職業明星選手約190多人參賽，5日預定由高雄市二二八和平紀念公園出發，繞行全市18個行政區，回程終點二二八和平紀念公園，總距離128.47公里，選手時速達40至60公里，警方將負責賽事全程交通管制、車隊引導工作。

警方交管競賽路線將於上午9時至下午1時採取階段式封閉管制，建議用路人可提早或延後行程時間，或者行駛周邊替代道路，如仍需於管制時段內行駛交管道路，請配合現場員警指示行進，將於車隊通過後解除道路管制。

警方提醒用路人在競賽路線重要路口，都將懸掛競賽指示方向牌及告示牌，沿途主辦大會也會派機動巡查引導人員協助警方彈性控制交通，並以大會旗幟引導選手方向及注意路口，待殿後警車通過後道路即可放行，請民眾耐心等候。（編輯：謝雅竹）1090303

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