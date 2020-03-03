延宕9個月 南鐵地下化工程10日強制拆除

（中央社記者張榮祥台南3日電）鐵道局去年5月首度執行台南鐵路地下化工程強制拆除，卻因一口古井而暫緩，台南市文資處決議不列冊追蹤。中部工程處今天證實，10日將執行強制拆除，預定今年完成全線用地取得。

反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉則認為去年5月緩拆是緩兵之計，自救會明天上午將在行政院前召開記者會，控拆南鐵不同意戶面臨強拆的困境。

交通部鐵道局中部工程處長黃鳳岡今天下午告訴中央社記者，中工處昨天已把強制拆除公文送至張姓屋主，將於9日斷水斷電、10日再執行強制拆除。這家有古井的住戶，是南鐵全線工程第一戶被強制拆除的住戶。

黃鳳岡表示，南鐵地下化工程全線拆除戶有340戶，去年5月執行首波強制拆除時，全線有121戶拒拆，經過9個月的溝通，目前僅剩9戶拒拆，分別是東區6戶及北區3戶，中工處計畫今年完成強制拆除，取得用地。

南鐵地下化工程預定民國113年6月完工，但因沿線住戶抗爭，延遲用地取得，中工處預估工程完工日將延至115年；另外，台南市東區及北區交界處因挖掘出疑似台灣府城垣遺跡，也為工程投下變數。

中工處去年5月3日清晨首度強制拆除台南鐵路地下化工程東區沿線一棟位於工程施工要道、列優先拆除對象的鐵皮屋，卻因鐵皮屋下一口古井而暫緩。南市府文化資產管理處專案小組當時趕到現場會勘，決定不列冊追蹤。

文史工作者再申請提報將這座古井列為古蹟，文資處實地勘查水井內部構造和保存狀況，仍決定不列冊追蹤。

文資處認定，這口古井屬於過去當地張家聚落居民生活使用的水井，目前聚落紋理已佚失殆盡，古井保存環境和過去聚落、生活空間連結性較為薄弱，文化資產價值未達古蹟指定基準。（編輯：孫承武）1090303