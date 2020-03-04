防疫停課不停學 黃偉哲扮直播主實測線上學習系統

台南市長黃偉哲（中）4日親自上陣擔任直播主，和台南市的南一、康軒、翰林3大出版社合作，分享線上自主學習，為武漢肺炎疫情一旦擴大造成全面停課作準備。中央社記者張榮祥台南攝 109年3月4日

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市長黃偉哲今天充當直播主，和台南3大出版社合作，並分享線上自主學習系統，為武漢肺炎疫情一旦擴大造成全面停課的狀況，預先做準備。

台南市教育局規劃線上自主學習，和台南市的南一、康軒、翰林3大出版社合作，建置全市中小學師生免費線上學習系統；黃偉哲今天更親自上陣擔任直播主，實地測試及分享線上學習系統。

黃偉哲表示，台南這3大出版社原只開放教師使用電子書、習作、影音教學影片等教材資源，但在武漢肺炎防疫期間免費提供家長及學生使用，充分展現企業社會責任，也為將來「停課不停學」準備。

台南市教育局長鄭新輝說，市府在中央訂定停課標準後，就開始規劃3種在家自主學習模式；第一種是公私協力，配合學校各年級選用的教科書版本，和3家書商合作，運用線上學習資源，免費提供師生自主學習或線上直播教學。

第二種是專家教師直播教學模式，由台南市國教輔導各領域專家、教師組成直播教學團，線上開課，直播教學。

第三種是微課程教學，由新課綱辦公室團隊依學期各領域、各年級的教學單元，先建構核心概念的知識地圖，再連結現有的線上微教學影片資源，讓學生在教師引導下自主學習及評量。

市府也調查家中沒有網路和電腦設備的學生，並盤點出台南市學校約有6000台備用平板電腦和可用的無線網路基地台，若遇上全班或全校性停課，就可免費提供學生使用。（編輯：洪學廣）1090304