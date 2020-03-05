瑞莎不滿無法約侯友宜 新北：經紀人婉拒

（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府今天推廣「新北女力」影片，引起培育韻律體操選手的藝人瑞莎不滿，在臉書（Facebook）批評無法約到市長侯友宜。市府新聞局表示，曾安排見面事宜，遭其經紀人婉拒。

新北市府今天發布新聞提到，出生於烏克蘭、在新北找到歸屬感的瑞莎，為實現未放棄的奧運夢，義務投身於台灣體操運動教育；今年1月更全額贊助並帶領台灣體操選手們前往美國洛杉磯參賽，獲得3面個人賽銅牌及1面團體賽金牌佳績。

新聞經媒體披露後，瑞莎在其臉書粉絲頁不滿提到，對新聞內容感到訝異，且試著約侯友宜想要如何幫助學習韻律體操的兒童，但一年多都沒機會見面。

瑞莎在粉絲頁提到，「這次出國比賽完全是靠我們自己的力量，這些小朋友們也都不是新北市的，新北市並沒有提供我們任何的幫助」。

市府新聞局長蔣志薇告訴中央社表示，「新北女力」系列影片邀跨領域30名優秀新北女性，分享個人經歷和生活體驗，讓大家看見女性的多元動能。去年8月拍攝影片主角是瑞莎，她當然完全知情。

新聞局說，市長侯友宜臉書去年8月播出所拍攝的影片，瑞莎有在市長臉書留言，希望有機會與侯友宜面對面討論如何發展新北市的韻律體操。

新聞局表示，去年8月12日積極聯繫瑞莎的經紀人約時間安排相關細節。經紀人卻一直沒有消息，經過多次電話與留言接洽，瑞莎經紀人回覆尚未詢問瑞莎。

蔣志薇說，多方接洽瑞莎要與侯友宜見面事宜，但經紀人最後回覆「暫時不需要」。至於今天新聞發布內容與照片，也經瑞莎的粉絲頁管理員、經紀人同意，對於瑞莎的反彈深表訝異與遺憾。

市府說，會向瑞莎說明與經紀人溝通的過程，且主要是經紀人婉拒約見面，才未繼續打擾。另，瑞莎曾希望市府提供韻律體操專用訓練場地，因各體操學校各有自己校隊，在場地與使用時間上，很難「專用」。（編輯：張銘坤）1090305