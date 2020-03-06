莫健訪侯友宜 台美防疫洗手口訣交流趣

美國在台協會（AIT）主席莫健（前左）4日拜訪新北市長侯友宜（前右），侯友宜向莫健說明新北市防疫部署情形，並分享「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手口訣。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年3月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市政府今天指出，美國在台協會理事主席莫健日前訪新北市長侯友宜時，親自示範美國版洗手口訣，且需唱完兩遍生日快樂歌才乾淨，侯友宜則分享「內外夾弓大立腕」洗手口訣。

侯友宜在臉書（Facebook）透露不公開行程，指與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty） 見面時，莫健好奇新北市在這次武漢肺炎的防疫做了哪些措施。

新北市政府新聞局長蔣志薇今天接受中央社記者訪問表示，侯友宜是在4日的新北市政會議、宗教界防疫宣言這兩個行程空檔，與莫健見面近1小時。

蔣志薇指出，莫健此次會面，彼此問候近況，並沒有提到其他的政治議題。市府由副市長謝政達、秘書處長饒慶鈺及她一起陪同。

蔣志薇說，武漢肺炎疫情延燒，莫健關心台灣防疫作為，侯友宜說明新北市目前依中央流行疫情指揮中心規範並超前部署，同時分享「內、外、夾、弓、大、立、腕」的洗手口訣。

莫健則親自示範美國版的洗手口訣，並強調要唱完兩遍生日快樂歌的時間，才算將手徹底洗乾淨。莫健邊唱歌邊示範洗手，現場氣氛輕鬆愉快。

蔣志薇轉述，侯友宜認為，防疫無國界，無論是唱歌、唸口訣，要確實搓洗乾淨、擦乾，才能降低病菌傳染的機會。（編輯：戴光育）1090306