居家檢疫者入境返家 澎湖推居家防疫專車

武漢肺炎疫情延燒，澎湖縣長賴峰偉6日指示成立防疫專車，自11日起，凡自疫區入境澎湖的需居家檢疫者，除親友接送或自行駕車外，皆以防疫專車搭載返家。（澎湖縣政府提供）中央社 109年3月6日

（中央社澎湖縣6日電）武漢肺炎疫情延燒，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中指示，11日起從疫區入境澎湖的居家檢疫者，除親友接送外，無親友返家禁止搭乘大眾運輸工具，須由縣府提供的「防疫專車」接送。

賴峰偉表示，交通部規定11日起，自疫區如中國大陸港澳、南韓、義大利及伊朗等地入境居家檢疫者返家，除自行駕車或者親友接送外，不得自機場搭乘大眾運輸，違反者依法可處新台幣10萬到100萬元罰鍰。

賴峰偉說，居家檢疫者返家以親友接送優先，若無親友或計程車不願意載，可能形成防疫漏洞，指示澎湖車船處以小型巴士成立「防疫專車」，提供居家檢疫者返家交通服務。

澎湖車船處長陳寶緞表示，車船處具有抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗，能將小型巴士加裝壓克力板，間隔司機與居家檢疫者。只要居家檢疫者有需求，車船處接獲居家檢疫報到站通知，車子能在短時間內抵達機場接送。

縣府表示，澎湖目前列管居家檢疫者4人，個案少，親友接送多，但為防獨居無親屬者，有成立「防疫專車」必要性。（編輯：黃世雅）1090306