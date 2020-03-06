防疫比照兩廳院 苗縣重要演藝廳戴口罩入場

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）澳籍音樂家確診武漢肺炎，苗栗縣文化觀光局中正堂及苗北藝文中心今天公告防疫升級，比照兩廳院，除入場前須經體溫檢測、酒精消毒、登記個人資料外，欣賞演出需全程配戴口罩。

中央流行疫情指揮中心昨天公布曾於國家音樂廳演出的澳洲籍音樂家確診武漢肺炎，苗栗縣南、北兩處重要演藝場館文觀局中正堂和苗北藝文中心，均配合文化部提醒的防疫因應原則，提升防疫機制，額溫攝氏37.5度（含）以上、未戴口罩者，無法入場，入場前需使用酒精消毒並填寫聯絡資料，以便日後防疫追蹤。

苗北藝文中心藝術總監林佳瑩今天指出，苗北藝文中心有1090座位，過去一段時間，並未強制觀眾配戴口罩入場，經過昨天澳籍音樂家事件，決定比照兩廳院，要求觀眾入場及欣賞演出需全程配戴口罩，「多一層防護」。

另外，受疫情影響，苗北藝文中心已有部分演出場次異動，包括原訂3月29日辦理「2020苗北兒童藝術節」系列活動取消辦理；3月22日「當代首席打擊樂年度音樂會」演出延期至6月21日；4月17日「來聽我唱！善耕365公益音樂節」演出取消。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，除重要場館藝文演出外，原定4月登場的客家桐花婚禮，將暫時喊卡。

林彥甫說，桐花婚禮已舉辦14屆，往年都在4、5月桐花盛開期間舉行，去年有1214對新人參加，今年原本要再增加新人額度，因應這波武漢肺炎疫情，大型活動紛紛取消或緩辦，考量「桐花婚禮」有花期限制，目前擬延後轉型為「客家集團婚禮」，但須經客委會同意，正著手呈報相關計畫。（編輯：張銘坤）1090306