宣傳屏東產品 潘孟安敷面膜祝賀婦女節

（中央社屏東縣8日電）屏東縣長潘孟安今天在臉書PO出一張自己敷面膜的照片，一旁還宣傳屏東農產石斑魚、可可等製成的8種面膜，他說這是「一張婦女節祝賀圖，請女神們將屏東面膜敷上臉，要對自己好一點」。

潘孟安說，屏東是面膜王國，農漁民辛苦耕耘的好物，都能萃取變成面膜。潘孟安推薦的8種屏東面膜包含紅藜、龍膽石斑、可可、小黃瓜、絲瓜、野薑花、米糠和蘭花。

許多網友點名自己喜歡的面膜，還問「哪裡買？」潘孟安在留言表示，縣府正加速開發屏東面膜的訂購網站，會盡速推出。

推薦屏東面膜，潘孟安也介紹縣政府推動的女性平權，他說，縣府整合就業、社福、醫療、人身安全、環境等不同面向，讓屏東女性有無限發展的可能；除了落實托老、托幼外，更提倡家庭內的性別分工，同時強調職場中的性別平等，大型職場高達92%已設置哺集乳室。

他表示，性別平等從縣府帶頭做起，科長以上首長的女性比例，也將近40%，不再讓性別成為職場前進的束縛，讓屏東成為性別友善的城市；還從小細節開始，縮小男女公廁比例，讓女性更方便，更全國首創推動跨局處整合身心障礙者女性服務。

防疫作戰期間，潘孟安不忘謝謝所有在防疫第一線的無敵女力。（編輯：黃世雅）1090308