防社區感染新北14日演練 居家隔離可協助送熟食

（中央社記者黃旭昇新北13日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情進入大流行，新北市府14日將實施社區感染演練。若整個社區住戶遭隔離與限制，將由關懷中心協助送熟食解決隔離者3餐問題。

新北市府今天表示，防範武漢肺炎社區感染示範演習，將於14日上午9時30分，在新店區央北社區舉行。市長侯友宜、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官何啟功、專家諮詢小組召集人張上淳等將與會。

衛生局表示，演習重點模擬一旦發生社區大規模擴散感染時，醫院的收治與病患分流。目前，責任醫院新北市立聯合醫院可收治114床，盤點其他醫院有678床。

衛生局說，一旦疫情達到責任醫院必須啟動清空計畫時，原有市立聯醫三重院區的病患，將由其他醫院協助收治。

演習也將模擬「清空計畫」重症患者須轉送至大型醫學中心的狀況，除動員新北救護團隊運送，還可申請國軍部隊協助運送病患至其他醫院收治。

衛生局表示，國軍化學部隊還將在社區大規模傳播時，協助環境消毒。這些都已與國軍陸軍第六軍團指揮部協商合作防疫。

至於大規模社區感染時，無論是單一社區感染或鄰近社區大規模感染，涉及確診病患的接觸者居家隔離，衛生局表示，會依照疫情狀況劃出「軟性管制區」，並區隔需居家隔離及勸阻自主健康管理的範圍，並造冊管制整個需要隔離的社區，或社區內某棟的動線。

市府表示，居家隔離者的生活照顧會由居家隔離與檢疫關懷中心協助，因時間長達14天無法外出，家裡食材用罄時，市府可協助送餐到府，但以熟食為限。目前規劃無法協助採買食材提供家中烹煮。

若居家隔離者有就醫需求，市府也會在封閉的社區以視訊問診方式協助，重大傷病則緊急送醫。

衛生局說，衛生福利部醫事司、疾病管制署、各縣市政府、新北市急救責任醫院代表等，都將參加演練。在央北社區模擬醫院的場景，部分演習項目以視訊方式及預錄方式實施。（編輯：張銘坤）1090313