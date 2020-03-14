校園黑板樹攔腰砍 學校：兼顧人命與樹命

台東縣賓茂國中校園內多株黑板樹近期被遭腰砍斷，引起愛樹人士關心。校方表示，決定修剪前已和專家、村民討論過，是設法讓「樹命與人命都兼顧」。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年3月14日

（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東賓茂國中校園內超過30年、10幾公尺高的黑板樹攔遭腰砍斷，只留下約1樓高的光禿樹幹，引起愛樹人士關心。學校表示，這種修剪方法經專家討論，「樹命與人命都兼顧」。

位於太麻里鄉金崙村的賓茂國中，在民國76年種下數10棵黑板樹，已長到3樓高。不過，從去年開始陸續被修剪，有的被「斷頭」留下約2樓高；有的被攔腰斬，剩下1樓高度，引起愛樹人士錯愕。

學校今天表示，修剪樹是很難的抉擇，不修恐造成人命安危；修了又要顧及樹的生命是否能重生。在幾經和村民、園藝專家討論後決定修樹，結果都令大家接受滿意，「樹命與人命都兼顧到」。

學校表示，臨近邊坡的黑板樹考量邊坡水土維護沒有修剪；靠近棒球練習場的則修剪高度維持在2層樓高；至於靠民宅部分修剪高度在1層樓高左右。這些修剪會讓黑板樹可以繼續生長。

學校表示，由於黑板樹高大茂密，近幾年颱風發生斷枝掉落附近住家，甚至學生運動被樹枝砸到情形，因而多次被居民陳情反映，校方居於安全考量決定修樹。

劉姓網友在臉書上表示，「不依照樹木生理機制來修剪樹木，就是在殘害樹木，在為未來的校園製造危機、風險，這樣的截主幹讓未來的樹倒風險大增，但4年或8年後校長拍拍屁股一走了之，風險卻留給後人承擔。校長4年或8年的任期對百年樹木不過是一眨眼的瞬間，憑什麼做這樣的決定。」 （編輯：孫承武）1090314