莊競程提供3000瓶乾洗手 贈弱勢戶防疫

（中央社記者趙麗妍台中16日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩、乾洗手成為搶手貨，民進黨籍立委莊競程今天免費提供3000份洗手凝膠隨身瓶，分送給北區、北屯區的低收入戶，呼籲民眾勤洗手，降低感染機會。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，為協助弱勢做好防疫措施，莊競程今天在台中市北屯區服務處舉辦「里長、立委拋磚引玉，助弱勢共同防疫」記者會，約40名里長出席，領回要發給里內低收入戶的乾洗手，市議員曾朝榮也到場。

莊競程表示，以目前疫情來說，還未到時時刻刻都需戴口罩的地步，對一般健康民眾來說，「戴口罩」不如落實「勤洗手」，才是預防疾病上身最好的防護方法。他也說，乾洗手是在不方便時使用，盡量還是濕洗手，才能落實防疫。

莊競程感謝曾朝榮與北屯區平陽里長張連進的協助，康斯生技有限公司提供3000瓶「茶樹乾洗手凝膠」隨身瓶，免費贈送北、北屯區低收入戶，協助弱勢共度疫情風險。

康斯生技有限公司董事長劉騰駿表示，自己也出身窮苦人家，走過九二一地震、SARS（嚴重急性呼吸道症候群），深知弱勢民眾在面對災難時的需求，現在自己有能力，所以提供乾洗手做公益，希望為防疫盡一份心力。（編輯：黃世雅）1090316