創意防疫 高雄漫畫店封境外旅書除出國慾

（中央社記者程啟峰高雄18日電）武漢肺炎境外移入新增個案大增，高雄知名漫畫書店BOOKING在臉書粉專貼文公告，為消除客人出國慾望，即日起封印店內所有境外旅遊書籍，這項創意防疫宣傳，受到網友大推好評。

BOOKING位於高雄鹽埕區，自稱為「保育類漫畫店」，一反傳統漫畫店灰暗氛圍，店內空間寬敞明亮，設計感十足，被網友譽為「6星級漫畫店」、「全台最美漫畫店」，店內同時販賣輕食餐飲，招牌料理為法式料理等級的泡麵，每週三店休不營業。

BOOKING臉書粉專昨晚貼文指出，有個沉重的話題想告訴大家，這幾天境外感染激增了10幾例，創造目前台灣單日最高確診數。一時貪玩卻可能導致台灣醫療體系癱瘓，我們容不得這樣的情況發生。在災難面前，自己能做些什麼？

貼文表示，BOOKING館內存放些許旅遊書籍，人性脆弱，可能看了幾張漂亮的照片後心癢，腦波弱就皮在癢下訂特價機票。為消除旅遊慾望，即刻起至疫情結束前，BOOKING店內的境外旅遊書籍皆不得翻閱，用封條全數封印，違者將獲得「永世大便都沒衛生紙的詛咒」若旅遊慾望強烈到不行，現場提供國內旅遊相關書籍，能一解旅遊慾。讓我們一起守護台灣，並幫第一線的醫療人員加油，期望疫情能盡快獲得控制。

文中並附店內用封條封印全館境外旅遊相關書籍照片，封條上並有「疫情期間，請勿閱讀」字樣。這項創意防疫宣傳也被網友稱享，有網友大讚「真有創意也很有社會責任」、「大推、這治本治得好」、「我相信就是從自己，小地方做起」、「真的很可愛」、「很棒的防疫創意」；也有作者見自己的書被封印後留言表示「給你封」。

業者指出，防疫人人有責，希望藉略盡棉薄、拋磚引玉，激發大家創意一起來防疫，一起守護台灣。（編輯：屈享平）1090318