更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

英國武漢肺炎捨棄佛系防疫 關鍵研究促政府改採強硬措施
國際

英國武漢肺炎捨棄佛系防疫 關鍵研究促政府改採強硬措施

Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星
運動

Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
法國人來台旅遊確診武漢肺炎 12日至16日在外趴趴走
首頁 / 地方

創意防疫 高雄漫畫店封境外旅書除出國慾

最新更新：2020/03/18 15:13

（中央社記者程啟峰高雄18日電）武漢肺炎境外移入新增個案大增，高雄知名漫畫書店BOOKING在臉書粉專貼文公告，為消除客人出國慾望，即日起封印店內所有境外旅遊書籍，這項創意防疫宣傳，受到網友大推好評。

BOOKING位於高雄鹽埕區，自稱為「保育類漫畫店」，一反傳統漫畫店灰暗氛圍，店內空間寬敞明亮，設計感十足，被網友譽為「6星級漫畫店」、「全台最美漫畫店」，店內同時販賣輕食餐飲，招牌料理為法式料理等級的泡麵，每週三店休不營業。

BOOKING臉書粉專昨晚貼文指出，有個沉重的話題想告訴大家，這幾天境外感染激增了10幾例，創造目前台灣單日最高確診數。一時貪玩卻可能導致台灣醫療體系癱瘓，我們容不得這樣的情況發生。在災難面前，自己能做些什麼？

貼文表示，BOOKING館內存放些許旅遊書籍，人性脆弱，可能看了幾張漂亮的照片後心癢，腦波弱就皮在癢下訂特價機票。為消除旅遊慾望，即刻起至疫情結束前，BOOKING店內的境外旅遊書籍皆不得翻閱，用封條全數封印，違者將獲得「永世大便都沒衛生紙的詛咒」若旅遊慾望強烈到不行，現場提供國內旅遊相關書籍，能一解旅遊慾。讓我們一起守護台灣，並幫第一線的醫療人員加油，期望疫情能盡快獲得控制。

文中並附店內用封條封印全館境外旅遊相關書籍照片，封條上並有「疫情期間，請勿閱讀」字樣。這項創意防疫宣傳也被網友稱享，有網友大讚「真有創意也很有社會責任」、「大推、這治本治得好」、「我相信就是從自己，小地方做起」、「真的很可愛」、「很棒的防疫創意」；也有作者見自己的書被封印後留言表示「給你封」。

業者指出，防疫人人有責，希望藉略盡棉薄、拋磚引玉，激發大家創意一起來防疫，一起守護台灣。（編輯：屈享平）1090318

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報