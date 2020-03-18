高捷啟動高雄車站乘客量體溫 規劃再增量測點

（中央社記者王淑芬高雄18日電）武漢肺炎疫情升溫，為降低搭乘大眾運輸工具的感染風險，高雄捷運今天下午4時啟動高雄車站量測體溫，若乘客體溫超過37.5度會再複測耳溫，逾38度拒搭乘，高捷規劃再增量測點。

受到疫情的影響，高雄捷運過去每天約17.5萬人次的運量大受影響，不僅搭乘率滑落逾3成，票收也縮水；不過高捷強調服務加值，確實做好清潔消毒不馬虎。

高捷於下午4時起在紅線R11高雄車站啟動紅外線體溫量測儀，乘客體溫超過攝氏37.5度，會請旅客複測，如果耳溫超過38度將視為發燒，請民眾就醫勿再搭乘大眾運輸工具或尋求1922協助。

交通局長鄭永祥指出，高捷高雄車站出入口單純易於掌握乘客進出動線，所以選定高雄車站先試辦，未來會透過數據分析，陸續再增設量測點。

他表示，左營三鐵共構車站會是下一個量測點，因為該站乘客流量大，感染風險相對增加。

北捷3月初就對乘客量測體溫，高捷公共事務處長王柏雁告訴中央社記者，高捷為提升搭乘大眾運輸的安全性，採購紅外線量溫儀，將增加量測點，同時落實車廂清潔消毒。

高捷維持每4個小時清潔消毒，至於乘客立桿握把每小時消毒一次；雖然運量減少，高捷維持每4至6分班距。（編輯：謝雅竹）1090318