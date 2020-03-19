台中成立居家檢疫替代所 供三餐禁叫外食

台中市政府19日宣布成立居家檢疫替代所，台中市長盧秀燕（中）表示，替代所符合居家檢疫規範，採1人1間，提供三餐及盥洗用品，每日收費新台幣2000元。中央社記者趙麗妍攝 109年3月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市政府今天宣布成立「台中市居家檢疫替代所」，供居無定所、家中環境不適合，但有居家檢疫需求的台中市民、在台中工作與求學者，每日收新台幣2000元，供三餐但禁叫外食。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，居家檢疫替代所提供居無定所、與家人共用房間者或來不及離境的外國人使用。

台中市長盧秀燕表示，替代所環境雖不舒適，但符合居家檢疫規範，1人1間，供三餐及盥洗用品，每日收2000元，入住後會發給關護包、物資包，禁叫餐食外送，目前先設30間房供申請，後續視情況再增加數量。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，替代所採審核制，有需求者本人或親友可洽戶籍地或居住地區公所申請，也可洽1999台中市民一碼通，里幹事實地訪查，審核通過後通知入住並提供聯絡窗口。

中市府交通局也提供防疫計程車，提供居家檢疫者往返替代所；在替代所居家檢疫期間，如果出現不適症狀，中市府衛生局長曾梓展表示，先提供視訊看診，目前台中有配合的醫療診所308家，如果需要前往醫療院所，就由親友接送、防疫計程車或救護車載送前往。

中市府新聞局說，即日起各區長改以視訊方式參與市政會議，另也主動調查全體同仁及共同生活對象國外旅遊史。（編輯：李明宗）1090319