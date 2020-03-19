更多編輯台推薦新聞：
早安世界》非本國籍今天起限制入境 所有入境者居家檢疫14天
早報

早安世界》非本國籍今天起限制入境 所有入境者居家檢疫14天

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

武漢肺炎疫情嚴峻 台南規劃停課不停學

最新更新：2020/03/19 15:06
武漢肺炎疫情延燒，台南市政府已規劃未來停課後線上教學，市長黃偉哲（前右）19日更視察崇明國中遠距視訊直播教學的準備。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年3月19日
武漢肺炎疫情延燒，台南市政府已規劃未來停課後線上教學，市長黃偉哲（前右）19日更視察崇明國中遠距視訊直播教學的準備。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年3月19日

（中央社記者張榮祥台南19日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台南市政府規劃未來停課後線上教學，台南市長黃偉哲今天視察崇明國中遠距視訊直播教學準備，他表示，停課不停學、學業不中斷是台南努力方向。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，崇明國中今天模擬停課時，師生如何在各自家中上一堂數學課，老師則選用微軟軟體，師生在指定時間點一起進入平台，讓線上教學同步化。

黃偉哲說，若家人由國外回台進行隔離或檢疫，將請孩子一併請防疫假，讓大人可就近照顧小孩，也避免和大人密切接觸的小孩到校變成疑似傳染源，造成校園不安。

台南市政府教育局長鄭新輝指出，教育局已規劃三種線上自主學習模式，第1種是「公私協力模式」，由台南三大出版社免費提供建置的線上學習資源，現在已架設在教育局首頁線上自主學習網。

第2種是「教師線上直播教學模式」，由教師透過通訊軟體，在同一時間和班上不同地點的學生進行遠距視訊教學，發揮師生溝通互動功能，即時掌握學生的學習狀況。

第3種是「各領域知識地圖微課程影片」，學生可依學習進度規劃自主學習，老師也可整合直播模式進行線上教學。

目前，教育局已盤點完成現有和即將採購的平板、筆記型電腦共1萬1330台，且配合5大電信業者提供無線網路優惠方案，為學生在家自主學習做準備。

教育局初步統計，台南有100多名學生的共同生活家人有出國史，現階段學生接受受居家檢疫或自主健康管理者有26人。（編輯：方沛清）1090319

延伸閱讀
涉傳不實疫情訊息 台南6人遭警送辦武漢肺炎／台南某國立大學現疑似病例 要求部分學生勿到校防疫超前部署 南市公布死亡大體處理SOP

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報