武漢肺炎疫情嚴峻 台南規劃停課不停學

武漢肺炎疫情延燒，台南市政府已規劃未來停課後線上教學，市長黃偉哲（前右）19日更視察崇明國中遠距視訊直播教學的準備。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年3月19日

（中央社記者張榮祥台南19日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台南市政府規劃未來停課後線上教學，台南市長黃偉哲今天視察崇明國中遠距視訊直播教學準備，他表示，停課不停學、學業不中斷是台南努力方向。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，崇明國中今天模擬停課時，師生如何在各自家中上一堂數學課，老師則選用微軟軟體，師生在指定時間點一起進入平台，讓線上教學同步化。

黃偉哲說，若家人由國外回台進行隔離或檢疫，將請孩子一併請防疫假，讓大人可就近照顧小孩，也避免和大人密切接觸的小孩到校變成疑似傳染源，造成校園不安。

台南市政府教育局長鄭新輝指出，教育局已規劃三種線上自主學習模式，第1種是「公私協力模式」，由台南三大出版社免費提供建置的線上學習資源，現在已架設在教育局首頁線上自主學習網。

第2種是「教師線上直播教學模式」，由教師透過通訊軟體，在同一時間和班上不同地點的學生進行遠距視訊教學，發揮師生溝通互動功能，即時掌握學生的學習狀況。

第3種是「各領域知識地圖微課程影片」，學生可依學習進度規劃自主學習，老師也可整合直播模式進行線上教學。

目前，教育局已盤點完成現有和即將採購的平板、筆記型電腦共1萬1330台，且配合5大電信業者提供無線網路優惠方案，為學生在家自主學習做準備。

教育局初步統計，台南有100多名學生的共同生活家人有出國史，現階段學生接受受居家檢疫或自主健康管理者有26人。（編輯：方沛清）1090319