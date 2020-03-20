黑鮪魚文化觀光季開幕延期 汛期海巡將護漁

屏東黑鮪魚文化觀光季今年受到武漢肺炎疫情影響，開幕和系列活動將延期舉辦，但「第一鮪」的拍賣將照常舉行。（林漢丑提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月20日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）黑鮪魚汛期即將到來，縣府及東港區漁會決定，黑鮪魚文化觀光季的「第1鮪」將照常辦理，其他活動延期；海巡署昨天已派員向漁友報告，4月起的汛期，政府將派海巡鑑隊護漁。

屏東縣政府與東港區漁會每年的4月底到6月合辦「黑鮪魚文化觀光季」，今年邁入第18年，但今年遇上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19），活動群聚人群，縣府與漁會已決定開幕及系列活動延期，但「第1鮪」拍賣照常舉行。

縣政府發言人黃建嘉今天表示，黑鮪魚文化觀光季除了「第1鮪」拍賣活動外，其餘開幕式及系列活動等，都將延期舉辦，至於延到什麼時候，要視疫情而定；而為了兼顧疫情及產業，每年以屏東在地農漁產入菜舉辦的千人宴，則轉型成預約外送方式，像年菜一樣，民眾預約，整桌菜宅送到府。

東港區漁會總幹事林漢丑說，每年的黑鮪魚季是東港漁產經濟的重要時期，「第1鮪」的拍賣活動在黑鮪魚季中形同火車頭，而且拍賣是在半露天通風的場地，群聚的人不會太多，拍賣現場會做好消毒及防疫。

林漢丑說，受到武漢肺炎的衝擊，東港的海鮮景氣不好，希望「第1鮪」的拍賣能帶動景氣。

林漢丑表示，海巡署鑑隊副分署長陳泗川昨天拜訪漁會，向漁友們報告，4月起的黑鮪魚季期間，政府將派遣海巡鑑隊在台菲重疊海域執行護漁任務，如發現菲國公務船隻，請漁民盡速通報海巡，也請漁民安心作業。（編輯：黃世雅）1090320