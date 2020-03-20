苗縣議員文件調閱爭議 曾玟學槓上議長鍾東錦

苗栗縣議會為議員文件調閱權爭論多日，議長鍾東錦（圖）20日主持會議時表示，事件起因是時力籍議員曾玟學一次調閱近5年資料，數量龐大到基層員工為難。中央社記者管瑞平攝 109年3月20日

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣議會的議員文件調閱權爭議再升溫，議長鍾東錦今天表示，起因是時代力量議員曾玟學一次要調閱近5年資料，數量龐大，令基層員工為難。曾玟學指出，議長獨裁專斷。

苗栗縣議會在去年11月定期會期間，曾因議員個人能否調閱縣府文件激烈爭論，甚至險些上演全武行。

時代力量縣議員宋國鼎在這次臨時會連署提案「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案，在分組審查階段遭「退回」，昨天回到大會2、3讀會議程時，贊成、反對兩派議員為表決與否爭論不休，會議主席、議長鍾東錦最後裁示「退回」並敲槌宣布散會，引發時代力量曾玟學等連署議員不滿。

鍾東錦今天在臨時會表示，歷屆議員向縣府調閱資料都沒有問題，直到本屆議會，曾玟學去年發文要求調閱縣府與議會從民國104年至108年10月的一般事務費、議事運作業務各項費用及其預算數、執行數，導致事務官窒礙難行。

鍾東錦隨後讓議事人員自檔案倉庫搬了7大箱資料到議場，他說，這僅是約半年的資料量，遑論近5年資料，工作人員即使放下手邊工作不眠不休恐怕也需很長一段時間才能滿足議員需求，這造成基層同仁莫大困擾，感到為難，「這就是衍生文件調閱爭議的主因」。

鍾東錦指出，地方民代向政府機關調閱文件，其實本無明確法規，若議員私自向縣府各局處要資料，交情夠的給、交情不夠的不給。

他說，因為擔心縣府施政有不夠公平的疑慮，透過縣議會發文調閱資料，是最符合過去內政部所函示以「機關對機關」的方式，也是最好、最安全的方法。

對於鍾東錦的說法，曾玟學數度舉手要求發言，但在最後階段，鍾東認為無需再討論下去，隨即宣布散會。

會後，曾玟學衝向主席台前大喊「不是事實」，強調當初得知資料量太過龐大就已表明作罷，質疑鍾東錦「今天搬這些東西出來什麼意思？」

曾玟學指出，鍾東錦身為議長，從昨天逕自裁決將草案退回不肯表決，到今天無視他舉手想要發言就宣布散會，都違背議事規則程序，凸顯個人獨裁專斷，「今天是苗栗縣議會民主淪喪的一天」。（編輯：戴光育）1090320