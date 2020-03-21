更多編輯台推薦新聞：
防囤貨 多家量販超市每人限購一串衛生紙
生活

防囤貨 多家量販超市每人限購一串衛生紙

早安世界》武漢肺炎新增27例再1人不治 體壇首例確診
早報

早安世界》武漢肺炎新增27例再1人不治 體壇首例確診

影片／歐洲各大城市居民合唱 感謝辛苦抗疫醫護人員
國際

影片／歐洲各大城市居民合唱 感謝辛苦抗疫醫護人員

巴西總統兒子批中國隱瞞疫情 如車諾比核災翻版

巴西總統兒子批中國隱瞞疫情 如車諾比核災翻版

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東再獲中央補助 海線醫院將增聘腎臟科醫師

最新更新：2020/03/21 14:05

（中央社記者張祈台東縣21日電）台東縣政府去年向中央爭取經費獲補助，延攬7名專科醫師補足縣內缺乏或不足的醫師團隊，今年再獲中央補助，將為在海線的衛福部台東醫院成功分院增聘1名腎臟科醫師，讓民眾就近治療。

台東縣衛生局表示，今年爭取衛福部醫中計畫，補助縣內位在海線的衛福部台東醫院成功分院增聘1名腎臟專科醫師，讓縣民能及時獲得醫療服務。

台東縣政府連續2年透過爭取花東基金，招募專科醫師補足縣內缺乏人力。台東縣衛生局表示，至今共增聘台東馬偕醫院2名心臟外科醫師、3名整形外科醫師；台東榮民醫院1名腎臟專科醫師蔡亨政；台東基督教醫院則延攬前和信醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞，總計7名醫師。

台東縣衛生局指出，專任醫師加入，各醫院服務人次都有顯著成長，截止2月底，台東馬偕醫院心臟外科的服務431人次、整形外科服務達549人次、臺東榮民醫院腎臟專科的服務達350人次、台東基督教醫院放射腫瘤科服務達100人次，其中馬偕醫院去年10月開始提供全年24小時緊急會診及手術。

縣長饒慶鈴日前分別前往縣內各醫院，向新到任的全職專任醫師們致意，她指出，台東因地處偏遠，交通及相關設施不如西部，長期以來面臨部分專科醫師不足的困境，除了人力補齊，也會持續與院方合作，推動醫療資源整合，縮短城鄉資源差距。（編輯：陳俊碩）1090321

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報