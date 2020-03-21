台東再獲中央補助 海線醫院將增聘腎臟科醫師

（中央社記者張祈台東縣21日電）台東縣政府去年向中央爭取經費獲補助，延攬7名專科醫師補足縣內缺乏或不足的醫師團隊，今年再獲中央補助，將為在海線的衛福部台東醫院成功分院增聘1名腎臟科醫師，讓民眾就近治療。

台東縣衛生局表示，今年爭取衛福部醫中計畫，補助縣內位在海線的衛福部台東醫院成功分院增聘1名腎臟專科醫師，讓縣民能及時獲得醫療服務。

台東縣政府連續2年透過爭取花東基金，招募專科醫師補足縣內缺乏人力。台東縣衛生局表示，至今共增聘台東馬偕醫院2名心臟外科醫師、3名整形外科醫師；台東榮民醫院1名腎臟專科醫師蔡亨政；台東基督教醫院則延攬前和信醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞，總計7名醫師。

台東縣衛生局指出，專任醫師加入，各醫院服務人次都有顯著成長，截止2月底，台東馬偕醫院心臟外科的服務431人次、整形外科服務達549人次、臺東榮民醫院腎臟專科的服務達350人次、台東基督教醫院放射腫瘤科服務達100人次，其中馬偕醫院去年10月開始提供全年24小時緊急會診及手術。

縣長饒慶鈴日前分別前往縣內各醫院，向新到任的全職專任醫師們致意，她指出，台東因地處偏遠，交通及相關設施不如西部，長期以來面臨部分專科醫師不足的困境，除了人力補齊，也會持續與院方合作，推動醫療資源整合，縮短城鄉資源差距。（編輯：陳俊碩）1090321