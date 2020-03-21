台東桃源國中棒球選手陽柏翔 獲選赴日留學

台東縣桃源國中棒球小將陽柏翔日前參加頂新和德文教基金會推出的追夢工程計畫，從500多人中脫穎而出，取得日本甲子園冠軍學校「北海道駒澤大學附屬苫小牧高校」留學名額。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 109年3月21日

（中央社記者張祈台東縣21日電）就讀台東縣桃源國中的棒球選手陽柏翔，從全台500多名青少棒選手中脫穎而出，取得甲子園冠軍學校的留學機會，他說，自己有個挑戰美國大聯盟的夢想，留學機會讓他離夢想更近。

頂新和德文教基金會推出「追夢工程計畫」，提供日本甲子園冠軍學校北海道駒澤大學附屬苫小牧高校留學名額，共有500多名青少棒選手參與，經三階段面試，遴選3名優秀學生。

台東縣教育處表示，陽柏翔國小畢業時身高僅148公分，在球隊裡並不起眼，但他人小志氣高，以挑戰美國大聯盟為目標，教練安排他練腳程跑出安打，七年級下學期苦練左打，是教練眼中的拚命三郎。

為達成目標，陽柏翔訓練從不馬虎，積極把握機會，這次參與追夢工程計畫，三階段面試分別是500多名取30名、30名取10名，第三階段8日舉行，陽柏翔成功擠進3名額。

陽柏翔表示，每一階段面試，都很緊張、很有壓力，他告訴自己專注面對每一個球，拿出自己的態度，拿到錄取通很開心也很感謝，他說，挑戰才正要開始。

陽柏翔也感謝學校、基金會的協助，讓他可以無後顧之憂安心打球，也承諾未來會更加努力，保持對棒球的初衷，未來有機會也要幫助更多人。（編輯：黃世雅）1090321