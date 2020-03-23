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林邊鄉納骨堂前開攝影展 鄭培業圓返鄉夢

最新更新：2020/03/23 14:36
高雄市攝影學會榮譽博學會士鄭培業（左）最近圓夢，返回家鄉屏東林邊鄉開攝影展，提醒民眾慎終追遠。（鄭培業提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月23日
高雄市攝影學會榮譽博學會士鄭培業（左）最近圓夢，返回家鄉屏東林邊鄉開攝影展，提醒民眾慎終追遠。（鄭培業提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月23日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）高雄市攝影學會榮譽博學會士鄭培業一直想回家鄉屏東林邊鄉開攝影展，最近圓夢，在林邊鄉長陳俊吉協助下，於納骨堂前的公園布展，奇特的慎終追遠攝影展，吸引民眾觀展。

鄭培業以「遊龍」筆名在攝影界聞名，曾是記者的他，後來成為中鋼工會代表，退休後現居於高雄市，多年來已策劃20多場個展，始終希望能夠回到家鄉林邊開展，2年前雖曾接洽林邊圖書館卻因故沒有開成，今年他再尋求鄉長陳俊吉幫忙，終於圓夢。

鄭培業的攝影展不是開在圖書館，而是布展在林邊納骨堂前的小公園，一件件作品掛在每棵樹上，奇特的布展方式，他把這場展覽取名為「回鄉的我／遊龍攝影陰陽界個展」。

鄭培業說，一直以來他都希望回鄉開展，在鄉公所同意下展開他6年來全國第23場攝影布展，事前向地藏王菩薩參拜表明來意，並告慰天上父母及岳父母和林邊鄉陰陽界的鄉親父老「遊龍回家了」。

「陰陽展」展出的照片不是靈異照，而是鄭培業多年來的攝影作品，他說，這次策展除了突破民間和攝影界的禁忌，更希望分享給回鄉掃墓的鄉親盡孝要及時的觀念，所展出的照片20多張最後將1張不留，4月6日火化獻給天上的至親。

陳俊吉表示，鄭培業說要低調開攝影展，且要求在納骨堂前的公園布展，他覺得不錯，也幫鄭培業圓夢，而且現在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）期間，在室內開展也不適合，戶外小公園空曠，民眾觀展較安全，奇特的策展方式近日也吸引不少民眾參觀。（編輯：陳俊碩）1090323

高雄市攝影學會榮譽博學會士鄭培業在屏東林邊鄉納骨堂前的小公園開攝影展，展覽取名為「回鄉的我／遊龍攝影陰陽界個展」，一圓夢想。（鄭培業提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月23日
高雄市攝影學會榮譽博學會士鄭培業在屏東林邊鄉納骨堂前的小公園開攝影展，展覽取名為「回鄉的我／遊龍攝影陰陽界個展」，一圓夢想。（鄭培業提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月23日
高雄市攝影學會榮譽博學會士鄭培業回屏東縣林邊鄉開攝影展，布展在納骨堂前的小公園，作品掛在每棵樹上，展後作品將焚化告慰已逝至親。（鄭培業提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月23日
高雄市攝影學會榮譽博學會士鄭培業回屏東縣林邊鄉開攝影展，布展在納骨堂前的小公園，作品掛在每棵樹上，展後作品將焚化告慰已逝至親。（鄭培業提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月23日
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