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台中市電子煙危害自治條例 最快2020年底上路

最新更新：2020/03/23 17:30

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市政府制定「台中市電子煙危害防制自治條例」草案，送台中市議會法規委員會今天審議通過，25日將進行二、三讀程序，最快今年底上路。

電子煙防治中央尚未立法，台中市議會法規委員會今天審議通過「台中市電子煙危害防制自治條例」草案。台中市衛生局指出，條例中禁止未滿18歲者吸食、持有電子煙；禁止提供電子煙、電子煙相關器物給未滿18歲的人，違者處新台幣1萬至5萬元罰緩，禁止在禁菸場所吸食電子煙，違者處2000元以上，1萬元以下罰緩。

衛生局表示，自治條例將在25日進行二、三讀程序，待市議會三讀通過後，將於公布後6個月施行，最快今年底上路。

民進黨籍台中市議員江肇國指出，樂見台中市在六都中率先立法，電子煙使用人數不斷增加、年齡層一直下降，醫學上指出對人體的危害不亞於傳統紙煙，的確有必要在中央立法前，用自治條例率先在台中限縮電子煙的使用情形，希望有效降低吸食人口。

國民黨籍台中市議員黃馨慧表示，電子煙成分、形狀不同於一般菸品，有鑑於校園查獲電子菸數量有增加趨勢，為維護兒童及少年健康，電子煙有規範防治的必要性。（編輯：卞金峰）1090323

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