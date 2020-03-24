武漢肺炎疫情紓困 高市推MeNGo卡月票優惠

（中央社記者程啟峰高雄24日電）武漢肺炎疫情紓困，高雄市政府3月底推出為期6個月的公共運輸MeN Go卡月票優惠。市長韓國瑜希望值此疫情造成經濟疲軟之際，讓民眾省荷包有感，還能減空汙。

韓國瑜中午偕交通局長鄭永祥在高市府鳳山行政中心前廣場出席「MeN Go挺你、優惠票價隨你搭」記者會，與高捷少女Coser同台宣布優惠活動起跑。

韓國瑜致詞表示，受疫情影響，這段時間經濟疲軟、困頓，造成各行各業很多都非常困難，市府團隊苦民所苦盡可能幫民眾節省荷包，降低經濟負擔，在這個節骨眼推出這項優惠，希望讓市民更有感，更感到窩心。

活動自3月29日至9月30日，購買MeN Go月票享優惠，並規劃4種套票，包括不限次數搭乘捷運、輕軌及公車的「無限暢遊」及「公車暢遊」、「公車+客運暢遊」及「渡輪暢遊」等4種套票，依不同類型的月票，優惠金額有200元、249元，最高現省50%，同時減輕廣大學生交通費用上的支出。

高市公共運輸交通運具多元，有捷運、公車、渡輪、輕軌、共享電動機車、公共自行車，透過MeN Go月票整合運具可達到最優化服務，市府自民國107年10月推出MeN Go卡以來頗受歡迎，累計售出9萬8000多張。

高市交通局長鄭永祥表示，全市各公共運輸業者因應武漢肺炎（201冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，加強運具及場站消毒清潔，民眾可安心搭乘。受疫情影響，今年農曆春節至今，全市公共運輸運量已減少2成，但MeN Go月票用量卻逆勢成長，希望這項優惠活動能嘉惠持月票的上班族及通勤學生。

MeNGo卡是結合一卡通的實體票卡，目前提供限量免費辦卡，為節省等待時間，可選擇線上申辦，也可在線上以信用卡或LINE Pay money支付，詳情可至「MeNGo交通行動服務」官網https://www.men-go.tw/查詢。（編輯：孫承武）1090324