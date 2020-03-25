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屏東縣規畫11間安心旅館 優惠檢疫隔離者的家屬

最新更新：2020/03/25 15:42

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東縣政府今天表示，屏東縣居家檢疫與隔離人數已有700多人，縣府規畫了11間安心旅館，以優惠的價格提供居家隔離及居家檢疫家屬入住，會持續徵用願意加入的旅館。

屏東縣目前防疫旅館只有1間，10多個房間從沒住滿過，多數的人都在家隔離或檢疫，但屏東縣至昨天為止，居家隔離人數18人、居家檢疫720人。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情升溫，縣府接獲不少民眾反映，希望能有讓家屬居住的優惠旅館，縣府徵用11間旅館、提供998個房間作為安心旅館。

交通旅遊處表示，11間旅館分布屏東市、東港鎮、瑪家鄉、恆春鎮、車城鄉及滿州鄉等鄉鎮市，部分旅館以「住宿7天以上打4折」的優惠價格讓家屬入住，也有住宿含中、西自助餐。只要與居家隔離或檢疫者同一戶籍就可入住，家屬可自由進出。

交旅處表示，一般若徵用作為防疫旅館，業者意願比較不高，安心旅館則有比較多的業者願意提供尤其因為疫情升溫，目前旅宿業者生意都處寒冬中，作為安心旅館對業者不無小補。交旅處表示，民眾只要上交旅處官網「安心旅館專區」就可查知。（編輯：孫承武）1090325

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