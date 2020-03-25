居家檢疫者因口渴外出 5分鐘即被警攔查

一名李姓男子仍在居家檢疫期間，22日晚間卻騎車外出購物，疑因安全帽未扣半路被警察攔查，也同時抓包違反檢疫規定，將依法開罰。 （警方提供） 中央社姜宜菁傳真 109年3月25日

（中央社記者姜宜菁嘉義市25日電）29歲李姓男子3月17日從馬來西亞返國，回到嘉義市居家檢疫，22日因為口渴擅自騎車外出，警方執勤時發現他疑似安全帽未扣攔檢查獲，通知區公所人員處理，將依相關規定開罰。

李姓男子日前到馬來西亞遊玩，17日搭機返國，按規定居家檢疫14天。

李姓男子22日因口渴擅自離開住居所外出購物，行經嘉義市國華街與文化路口時，警方遠遠發現李男安全帽扣環鬆動因此攔查。

警方經使用M-Police行動電腦防疫警示功能時，系統顯示為居家檢疫對象且尚未除管。

李男告知警方僅外出買東西，沒想到才出門5分鐘即被查獲，警方通知東區公所派員至現場處理後，交由衛生局依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例予以裁罰。

嘉義市第一警分局分局長蘇玉坪強調，警方行動電腦M-Police已與疾管署資料同步連線，居家檢疫或隔離對象資料皆能查知，呼籲民眾居家檢疫期間，切勿心存僥倖、違規外出，依法最高可罰新台幣100萬元。（編輯：方沛清）1090325