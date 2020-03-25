太魯閣族部落高中男巫師 考取社工系要擴大服務

花蓮縣秀林鄉崇德村太魯閣族青年何盈暉，自小受到親人耳濡目染，對部落巫師工作產生興趣，國中時期就獲得祖靈認可，成為第10代巫師。（何盈暉提供）中央社記者張祈花蓮傳真 109年3月25日

（中央社記者張祈花蓮縣25日電）太魯閣族文化傳統中，部落設有負責醫病、祭儀等儀式的巫師，但受到外來信仰衝擊，巫師文化逐漸式微，在花蓮崇德村就傳承到第10代，是一名小男生，最近他考取社工系，想擴大服務。

何盈暉接受中央社記者採訪表示，祖母是第8代巫師，姑姑是第9代，在太魯閣族傳統中，巫師大多不會世襲，每一代族人只會有1人，大部分都以女生為主，自己誤打誤撞，約13歲就成為部落第10代巫醫傳人、至今的第3位男性巫師。

何盈暉說，從小看著祖母為族人解決疑難雜症，久了也產生興趣，過去要成為巫醫，需要經過繁瑣祭儀，確認獲得祖先的認同，自己則是在夢境中取得祖靈同意，讓家人都意外不已。

何盈暉國一期間就確定成為巫師，利用課餘時間跟隨祖母學習，但年紀輕輕難免受到族人質疑，何盈暉說，他相信巫醫就是要服務族人，引導族人遵守gaya（太魯閣族紀律），面對這些質疑他不會反駁，而是身體力行，讓族人信服。

何盈暉跟著祖母執行祈福祭儀傳統，也會幫族人醫病治療，曾有一次遇到惡靈纏上同學身上，他獨自布設祭儀，成功趕走惡靈，讓見證的同學對他更加尊敬，也建立自己的信心。

何盈暉說，自己身在資訊充足、講求事實的年代，加上外來文化衝擊，文化傳承受到內外質疑，自己就讀花蓮高商資料處理科，就運用網路臉書經營、拍攝影片等方式，記錄文化祭儀、規定及巫師的歷程，用年輕人的方式跟族人溝通。

何盈暉今年考取國立暨南大學原住民文化產業與社會工作學士學位學程原住民族專班，要暫時遠赴南投讀書，他說，自己年經還輕，希望能在大學中學習社工相關知識，未來回到部落除了祈福祭儀的巫師身分外，還可以社工身分與族人建立關係，幫助族人。（編輯：黃世雅）1090325