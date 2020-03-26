更多編輯台推薦新聞：
疫情帶動遠距視訊軟體夯 資安防範有3大撇步
科技

疫情帶動遠距視訊軟體夯 資安防範有3大撇步

早安世界》防疫考量 室內100室外500人以上活動建議停辦
早報

早安世界》防疫考量 室內100室外500人以上活動建議停辦

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望
運動

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望

國寶魚櫻花鉤吻鮭野外數量破萬尾 創歷史新高
生活

國寶魚櫻花鉤吻鮭野外數量破萬尾 創歷史新高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基隆2人居家檢疫外出領薪修手機 各罰10萬

最新更新：2020/03/26 13:46

（中央社記者王朝鈺基隆市26日電）武漢肺炎疫情升溫，基隆市3人違反居家檢疫規定，其中1名男子到公司領薪水、1名女子外出修手機及買藥，衛生局今天各開罰10萬元；至於違規外出搭公車婦人，開罰金額研議中。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，截至昨天為止，台灣已有235人確診。基隆市衛生局表示，近期由於境外移入案例增加，匡列居家檢疫及居家隔離對象遽增，截至上午為止，基隆市共有636人仍在居家檢疫，31人居家隔離，共有3人違反居家檢疫規定外出。

衛生局指出，1名男子3月9日違規外出到新北市的公司領薪水，另有名女子3月13日外出修手機及買藥，今天開出處分書，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」各罰新台幣10萬元。

至於另名獨居婦人2日晚間從中國大陸安徽省返台，3日違反居家檢疫搭公車外出採購，衛生局已完成訪談，將考量情理法並與中央流行疫情指揮中心討論過後，再決定開罰金額。

基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭表示，依中央訂定標準，違反居家檢疫外出2小時內開罰10萬元，2至6小時20萬元，6至24小時30萬元，24至72小時60萬元，超過72小時100萬元，呼籲市民若有需要，可向「基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心」尋求協助。（編輯：戴光育）1090326

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報