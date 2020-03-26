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武漢肺炎疫情中 屏東農產好物外銷加拿大

最新更新：2020/03/26 19:03

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）武漢肺炎疫情中，屏東縣政府積極拓展外銷市場，將番石榴、芋頭、鳳梨、火龍果、蜜棗及百香果集中裝櫃，今天將屏東農產好物出口外銷加拿大，活絡受防疫氣氛影響的外銷通路。

縣府邀集縣內6大農民郭丈禎、楊玉光、吳丞琮、潘志民、林建國、林統勝的農產，聯合集貨裝櫃，在里港鄉農民集貨場封櫃啟航外銷加拿大，包括珍珠芭樂3000公斤、紅心芭樂500公斤、芋頭300公斤、紅龍果300公斤、蜜棗10公斤、百香果120公斤，透過多元行銷方式，將台灣農產導入加拿大市場通路。

農業處長黃國榮表示，去年縣長潘孟安前往加拿大推廣屏東農漁畜產品，獲得成果，原本今年除了貨出去外，潘孟安也要再度帶著屏東的農漁畜產的加工品前往加拿大推廣，但碰到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，人無法過去加拿大，但貨仍然出去。

黃國榮指出，鮮果雖然比較受歡迎，但鮮果易受到氣候的影響，影響價格，加工品則價格比較穩定，因此，縣府積極在外銷市場推廣農漁畜的加工品，加工品的銷路好，對源頭的生鮮部分就會有幫助，對農民來說，收益會較穩定。

黃國榮表示，等武漢肺炎疫情趨緩，縣府團隊會再到加拿大推廣屏東的農漁畜加工品，防疫期間，縣府仍會持續關注國內外市場不同需求，布局各式行銷通路，加強穩定農產品供需平衡。（編輯：黃世雅）1090326

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