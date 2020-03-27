台東關山工商等10所學校 4/1起周邊環境禁菸

台東縣衛生局27日公告，自4月1日起關山工商、台東大學附設實驗小學等10所學校周邊人行道全面禁菸，違規吸菸民眾，將依菸害防制法處以新台幣2000元至1萬元罰鍰。中央社記者盧太城台東攝 109年3月27日

（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縣衛生局今天公告，自4月1日起關山工商、台東大學附設實驗小學等10所學校周圍禁菸，違者將會被開罰。

台東縣衛生局今天公告表示，為營造學校周邊人行道無菸環境，維護師生、家長及民眾不吸二手菸的健康權益，依據菸害防制法第15條第1項第13款規定，公告台東縣內10所中小學校周邊人行道，自109年4月1日起為全面禁止吸菸場所。

台東縣衛生局表示，衛生局自民國105年即著手進行相關規劃，至108年共33校加入，109年4月1日新增國立關山高級工商職業學校、新生國民中學、復興國民小學、國立台東大學附設實驗國民小學、康樂國民小學、豐里國民小學、豐源國民小學、豐田國民小學、卑南國民小學、關山國民小學等10所高中職以下學校，累計共有43所學校校園周邊人行道禁菸。

衛生局呼籲民眾遵守校園周邊禁菸的規定，也請癮君子不要在校園及校園周邊人行道吸菸，將於4月1日正式告發。違規吸菸民眾，將依菸害防制法處以新台幣2000元至1萬元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1090327